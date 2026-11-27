28-я ракетка мира Анастасия Потапова, представляющая Австрию, призналась, что всегда рада вернуться в Санкт-Петербург. Теннисистка принимает участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит с 27 по 29 ноября.

– Вернуться в Питер – это всегда огромная радость для меня. Не буду скрывать, стартовать здесь непросто, потому что мы только начинаем сейчас играть в теннис, готовиться к сезону. Это всегда такое испытание для дыхалочки, для фитнеса… Но это даёт очень хороший импульс – когда вы едете дальше готовиться к сезону, уже становится легче, – передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ранее Анастасия Потапова и Корентен Муте, представляющие команду «Львов», одержали победу в матче с Кареном Хачановым и Юлией Путинцевой из команды «Сфинксов» со счётом 4:4, 4:2, 4:3.