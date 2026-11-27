25-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, одержал победу в матче с французом Адрианом Маннарино (60-я строчка в мировом рейтинге) на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» – 2026 в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:3, 5:4, 5:5.

Бублик принёс вторую победу команде «Львов». Ранее Анастасия Потапова и Корентен Муте, также представляющие «Львов», одержали победу в матче с Кареном Хачановым и Юлией Путинцевой из команды «Сфинксов» со счётом 4:4, 4:2, 4:3.

У «Сфинксов» единственную на сегодня победу одержала 11-я ракетка мира Диана Шнайдер, которая обыграла Даниэля Эванса в «Битве полов».