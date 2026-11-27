Сегодня, 27 ноября, в Санкт-Петербурге стартовал розыгрыш выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, прошедших в первый игровой день.

Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Результаты матчей 27 ноября:

Анастасия Потапова (Австрия)/Корентен Муте (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан)/Карен Хачанов (Россия) – 4:4, 4:2, 4:3. Общий счёт 12:9.

Даниэль Эванс (Великобритания) – Диана Шнайдер (Россия) – 2:5.

Александр Бублик (Казахстан) – Адриан Маннарино (Франция) – 5:3, 5:4, 5:5. Общий счёт 15:12.

Участники турнира разделены на две команды: «Львы» и «Сфинксы». Первые ведут с общим счётом 29:26.

«Львов» возглавляет олимпийская чемпионка – 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина. Капитаном «Сфинксов» является обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич.