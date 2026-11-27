11-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, что не успела подготовиться к матчу со второй ракеткой мира Миррой Андреевой на Итоговом турнире WTA – 2026 из-за ограниченного времени.

– Диана, ты поехала на Итоговый турнир WTA в качестве запасной. Успела ли ты подготовиться как следует к своему матчу с Миррой Андреевой? Какие чувства, когда ты выходишь на корт и понимаешь, что из группы в любом случае не выйти?

– На самом деле это была очень смешная история, потому что у меня не было никакого времени подготовиться. Я приехала туда после Токио. Понятно, что я потренировалась, и всё-таки надежда была, что я смогу сыграть. Тем более когда Рыбакина ещё до начала снялась. Но всё-таки приоритет всегда отдают игрокам, которые уже в основной сетке, и все тренировочные корты, которые были именно такого покрытия, были заняты. И я тренировался совершенно на других кортах. Ещё перед пятницей мы спрашивали у тренера Муховой, будет ли она играть и вообще что она думает про последний матч. Они такие: «Нет, мы играем, мы не снимаемся». Но мы уже как бы с тренером такие: «Ну ладно, наверное, завтра не будем тренироваться, всё-таки последний день, и потом уже будем уезжать. Ни ракеток, ничего».