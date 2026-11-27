Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас на личной странице в соцсетях опубликовал пост, который посвятил своему соотечественнику мотогонщику Марку Маркесу. Ранее 33-летний спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры в конце сезона-2026.

Фото: Соцсети Карлоса Алькараса

«Какое счастье было наслаждаться тобой столько лет, Марк! Ты пример преодоления, страсти к спорту и умения никогда не сдаваться даже в самые трудные моменты. Спасибо за всю радость, которую ты нам подарил, и за всё, что ты сделал для испанского спорта», – написал Алькарас под фото, добавив эмодзи «сердце».

Карлос признавалс