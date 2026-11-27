25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о первом матче на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Было прекрасно! Долго не играл в теннис, в первый раз закончил сезон по травме — какие-то новые ощущения, сомнения, мысли, что я сделал не так… Начал тренироваться почти сразу же после того, как снялся с матча против Даниила Медведева [в Алма-Ате], — через 10 дней я уже был на корте. Провёл почти 20 тренировок до старта турнира. Очень ждал этого дня для того, чтобы снова почувствовать теннисную атмосферу, теннисный драйв. Очень рад, что у меня получилось сыграть именно в Петербурге при домашних трибунах — просто здоровский день!» — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.