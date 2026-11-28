Сборная Италии обыграла команду Чехии в полуфинале Кубка Дэвиса – 2026, который проходит в Болонье, Италия, со счётом 2:1.

В первой встрече игрового дня итальянец Лоренцо Музетти одержал победу над Якубом Меншиком со счётом 6:3, 6:4. Второй матч, в котором встречались Иржи Легечка и Флавио Коболли, завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:3 в пользу чеха. Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори, обыгравшие Иржи Легечку и Томаша Махача, помогли Италии пройти в финал розыгрыша.

В финале итальянские спортсмены сыграют с Великобританией или Испанией. Напомним, в прошлом году Италия завоевала четвёртый титул в истории Кубка Дэвиса и третий подряд.