Сегодня, 28 ноября, в Санкт-Петербурге продолжится розыгрыш выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, которые состоятся в субботу.

Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Расписание матчей на 28 ноября (время – московское):

12:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) — Диана Шнайдер (Россия);

14:00. Корентен Муте (Франция) — Карен Хачанов (Россия);

16:00. Анастасия Потапова (Австрия) — Юлия Путинцева (Казахстан);

17:30. Александр Бублик (Казахстан)/Корентен Муте (Франция) - Даниэль Эванс (Великобритания)/Адриан Маннарино (Франция);

19:00. Анастасия Потапова (Австрия)/Камилла Рахимова (Узбекистан) — Анна Пушкарёва (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан).

Участники турнира разделены на две команды: «Львы» и «Сфинксы». Команду «Львов» возглавляет олимпийская чемпионка – 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина. Капитаном «Сфинксов» является обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич.