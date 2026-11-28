Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, на чём будет акцентировать внимание в сезоне-2027.

— Что для вас важнее в следующем сезоне: защитить титулы Australian Open и US Open или выиграть «Ролан Гаррос», который является единственным отсутствующим титулом «Большого шлема» в вашей копилке?

— Прошлый год я закончила очень хорошо и достаточно много отыграла. Соответственно, начало года было сложным. И в какой-то момент было очевидно, что спад будет. Конечно, не хотелось, чтобы это происходило на турнирах «Большого шлема», на крупных турнирах, но здоровье есть здоровье. Ты не всегда можешь выступать на 100%.

И в следующем году, конечно, я не буду зацикливаться на том, что мне нужно защищать титулы. Хочется выигрывать всегда, но интереснее, конечно, достичь результата на «Ролан Гаррос», — приводит слова Рыбакиной Sports24.kz.