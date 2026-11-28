Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своё выступление в сезоне-2026.

— Что ты вынесешь из 2026 года? У тебя было падение до 50-го места в рейтинге ATP, потом ты взлетел. Были очень хорошие победы и какие-то тяжёлые поражения.

— Я уже говорил ещё до этой отличной, точнее, хорошей концовки сезона, что на то были, наверное, свои причины. Год получился, точнее первая часть сезона была очень такая нестабильная. У меня были неплохие результаты, но при этом была такая большая динамика — вверх-вниз. Можно сказать даже, что немножко американские горки. И вот со сменой ракетки в конце этой эмоциональной части я понял и вынес для себя, что хватит уже пробовать разные вещи. Надо продолжать совершенствоваться, работать и делать то, что я могу делать. То, что в чём я могу стараться быть лучше. И всё. И вот реально со свежими силами, с большой мотивацией, также ставлю перед собой максимально высокие цели на следующий сезон и верю, что смогу их добиться, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.