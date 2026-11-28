Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какое влияние на него оказывает семья. У Хачанова с женой Вероникой два сына.

— Простой и, может быть, сложный вопрос — как такому профессиональному спортсмену помогает поддержка семьи? Можешь объяснить простым людям?

— Ну, конечно, это как основа всего. Не знаю, это можно сравнить с корой дерева. Они же всё время меня поддерживают, всё время я чувствую эту поддержку. Допустим, супруге с детьми иногда удаётся летать на турниры. Иногда она выбирается одна, но очень редко прилетает на несколько турниров подряд. То есть получается, что чаще мы не видимся. И это расстояние чувствуется. И всё это в любом случае — несмотря на то что выиграл я или проиграл. Эта поддержка всегда есть, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.