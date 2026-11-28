Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о выступлении испанца Карлоса Алькараса в сезоне-2026.

— Ты уже несколько раз пересекался на корте с Алькарасом, он семикратный чемпион ТБШ, экс-лидер мирового рейтинга. Как ты видишь себя на фоне его уровня — удаётся ли подтягиваться к нему? Ну и за счёт чего он в большинстве случаев побеждает остальных?

— Опять же, тут же не скажешь, что за счёт чего-то одного конкретно — например, за счёт подачи. Это всегда совокупность факторов. Многие же интересовались и ждали, реально хотели посмотреть, как он будет играть после того, как вернётся [после травмы кисти]. И в итоге он вернулся — и все в шоке: он выиграл почти все турниры. Что тут говорить — он был в форме, он был заряжен, он отдохнул, потренировался. Он пропустил четыре, даже больше — почти пять месяцев. И это было объективно, что он горел и хотел играть. Да, он был не уставший к концу сезона. Поэтому за счёт чего? Повторюсь, что тут совокупность факторов. У нас с ним вообще последние три матча были нереально близкие (Рим-2025, Доха-2026 и Вена-2026. — Прим. «