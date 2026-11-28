Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил начальный период работы с Андреем Чесноковым в качестве тренера.

— Как вам удалось наладить «химию» с Андреем Чесноковым? Что он привнёс в твою игру за последние два-три турнира?

— Слушайте, тут тяжело сказать. Он же тоже не волшебник, чтобы буквально за один турнир, допустим, мне сказать: «Карен, играй по линии справа, и всё будет чики-пуки». То есть это же тоже вопрос времени, вопрос того, как ты себя ощущаешь, какая образовалась, вот вы правильно сказали, «химия». Мне, в принципе, всё понравилось, поэтому мы сделали вот такой небольшой пробный период и, в принципе, решили продолжить. Уже именно полностью сделать подготовку к новому сезону вместе. Да. Мы вместе начинаем, планы на сезон такие. Ну а дальше уже посмотрим. Понятное дело, что всё всех должно устраивать и всем всё нравиться — чувствовать, что это работает и ты прогрессируешь. Однако это всё мы увидим только со временем. Это не произойдёт за один турнир, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.