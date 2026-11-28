Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о 10-летней годовщине свадьбы со своей женой Вероникой.

— Многие видели твою трогательную церемонию на Мальдивах на ваше 10-летие свадьбы, которое вы отмечали с женой Вероникой. Там и дети ваши были, и сестра Маргарита. Расскажи, откуда возникла эта идея и как удалось всё реализовать? Ну и успел ли ты перезарядить батарейки к новому сезону?

— Да, у нас на самом деле была идея на 10 лет годовщины — сделать такую классную типа мини-свадьбу или вечеринку. Сначала была одна идея, потом она чуть изменилась из-за серии обострения военных действий с Ираном. То есть мы хотели вначале в том регионе это всё сделать. Это было ещё в начале года. Потом просто разбили эту идею на части, чуть поменяли, сделали такую нашу отдельную церемонию в июле — больше с друзьями и близкими. А на конец года было такое желание полететь всей семьёй. Как раз вся семья не была на Мальдивах, то есть мы-то уже были вдвоём и с нашими детьми, а вся семья — нет. И правда очень