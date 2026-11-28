В рамках Международного командного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» 27 ноября состоялось соревнование для прессы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян. 16 представителей СМИ (восемь пар) разыграли призы на кортах КСК «Арена».

Участники провели матчи в двух группах, а затем сыграли полуфинал, финал и матч за третье место. Журналисты играли в формате тай-брейка на время — каждый матч длился только 10 минут.

Победили Сергей Подушкин («Санкт-Петербургские ведомости») и Анна Ромас (Sport.ru), выигравшие в финале со счётом 12:9. Второе место заняли Александр Бондарев (фотослужба турнира) и Сергей Василевский (Федерация тенниса Санкт-Петербурга). Третьими стали Николай Погорелов (TOHOLOGY) и Мухтар Марданов (gotennis.ru).