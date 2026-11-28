Сегодня, 28 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась церемония празднования пятилетия выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

На корт вышли теннисисты «Львов» и «Сфинксов», а также капитаны команд Елена Веснина и Янко Типсаревич. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв направил благодарственное письмо в адрес организаторов турнира. В письме он отметил вклад соревнования в популяризацию тенниса, укрепление международной дружбы и вдохновение юных спортсменов.

Также по случаю праздника подарок от игроков получил генеральный директор турнира Александр Медведев. Карен Хачанов и Диана Шнайдер преподнесли ему панно с фотографиями всех теннисистов, принимавших участие в пяти розыгрышах турнира.

«Всем зрителям, кто ещё не приехал сюда, на арену, хочу сказать — пора на теннис! И всем хорошего тенниса. Вперёд!» – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.