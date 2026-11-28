Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса — 2026, где сыграет с Италией

Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса – 2026, который проходит в Болонье, Италия. В 1/2 финала соревнований испанские теннисисты обыграли сборную Великобритании со счётом 2:0.

Первую победу испанцам принёс Рафаэль Ходар, который был сильнее Кэмерона Норри со счётом 6:2, 7:5. Во второй встрече игрового дня Карлос Алькарас нанёс поражение Артуру Фери. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

За чемпионский титул сборная Испании поспорит с Италией, которая в своём полуфинале обыграла Чехию (2:1). Действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты. Розыгрыш финального раунда Кубка Дэвиса – 2026 проходит с 24 по 29 ноября.