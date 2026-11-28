В рамках соревнований «Трофеи Северной Пальмиры» на центральном корте КСК «Арена» прошёл One Point Slam – турнир, в котором победитель матча определяется за один розыгрыш. На ранних стадиях в нём начали участие простые любители тенниса, а со следующих кругов подключились игроки команд «Львы» и «Сфинксы», их капитаны Янко Типсаревич и Елена Веснина, а также директор турнира Александр Медведев. В финале сошлись Камилла Рахимова и Медведев. Победителем этого розыгрыша и всего турнира стала Рахимова.

«Если честно, я выиграла случайно, мне кажется. Я где-то просчиталась в части сетки, не посмотрела. Ну, что поделать? Зато честный спорт», — передаёт слова Рахимовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.