Италия и Испания стали первыми за 37 лет участниками двух подряд финалов Кубка Дэвиса

Сборные Италии и Испании стали первыми командами, которые дважды подряд сыграют друг с другом в финале Кубка Дэвиса на протяжении двух лет подряд с 1989 года, сообщает Opta Ace.

В розыгрыше турнира 1988 и 1989 годов в финалах турнира играли сборные Германии и Швеции. Немецкие теннисисты дважды стали победителями соревнований.

Действующим победителем соревнований является сборная Италии. В прошлогоднем финале итальянские теннисисты были сильнее Испании со счётом 2:0. Победу итальянской сборной принесли Маттео Берреттини, который обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:4) и Флавио Коболли, который оказался сильнее Хауме Мунара со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2026 проходит с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия.