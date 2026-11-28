Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, рассказала, что с интересом участвует в матчах в парном разряде.

— Второй год подряд US Open проводит микст в особом формате. В этом году тебе удалось сыграть вместе с Каспером Руудом. Тебе вообще нравится формат микста?

— Мне в принципе вообще интересна парная игра — и без разницы, это микст или обычная пара. Для меня это интересно, мне нравится играть, просто не всегда хватает физических сил, чтобы играть везде, успевать всё, чтобы оставалась энергия на всех, – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.