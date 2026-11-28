Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об интересном совпадении с лидером мужского рейтинга Александром Зверевым из Германии.

Осенью Рыбакина и Зверев выиграли US Open и стали первыми ракетками мира. Однако в первых же матчах в статусе лидера рейтинга Елена и Александр проиграли.

— Елена, у вас произошла забавная ситуация с Александром Зверевым. Было ли у вас какое-то общение после этого, шутили ли вы по этому поводу с самим Сашей?

— Подшучивали друг над другом, что он может где-то за мной повторяет (улыбается). Действительно, у нас сезоны были похожи. К тому же, когда он играл финал, это был день отдыха для меня. Я болела за него, желала ему удачи, но потом нам даже не удалось пересечься, так как у него на следующий день была игра. Подшучиваем друг над другом и очень здорово, что так получилось, – приводит слова Рыбакиной sportarena.kz.