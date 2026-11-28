Рахимова — о попадании в топ-50 рейтинга: ставила себе такую цель последние три сезона

45-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова рассказала, за счёт чего ей удалось впервые в карьере попасть в топ-50 рейтинга WTA в сезоне-2026.

– В этом году вы впервые попали в топ-50. За счёт чего, по вашему мнению, этого удалось добиться?

– Я ставила себе такую цель последние три сезона и рада, что её удалось добиться. Надеюсь, что это достижение станет трамплином для новых свершений, – передаёт слова Рахимовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

25-летняя Рахимова ранее выступала под флагом России. В декабре 2025 года теннисистка сменила спортивное гражданство на узбекистанское.