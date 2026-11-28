28 ноября в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге продолжились матчи пятого юбилейного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Во второй день состоялись пять матчей.

В одиночном разряде Диана Шнайдер нанесла поражение Камилле Рахимовой со счётом 13:5 (2:4, 6:0, 5:1), Карен Хачанов обыграл Корентена Муте – 12:10 (2:5, 6:1, 4:4), Юлия Путинцева оказалась сильнее Анастасии Потаповой – 11:6 (6:0, 3:3, 2:3).

Продолжили игровую программу дня парные матчи. Александр Бублик и Корентен Муте разгромили Даниэля Эванса и Адриана Маннарино – 12:4 (6:2, 6:2). Анастасия Потапова и Камилла Рахимова по-дружески завершили встречу с Анной Пушкарёвой и Юлией Путинцевой – 10:10 (4:3, 1:5, 5:2).

Лучшие фото второго дня турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.