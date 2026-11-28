Сегодня, 28 ноября, в Санкт-Петербурге продолжился розыгрыш выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, прошедших во второй игровой день.

Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Результаты матчей 28 ноября:

Диана Шнайдер (Россия) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 2:4, 6:0, 5:1. Общий счёт: 13:5.

Карен Хачанов (Россия) – Корентен Муте (Франция) – 2:5, 6:1, 4:4. Общий счёт: 12:10.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:0, 3:3, 2:3. Общий счёт: 11:6.

Даниэль Эванс (Великобритания)/Адриан Маннарино (Франция) – Александр Бублик (Казахстан)/Корентен Муте (Франция) – 2:6, 2:6. Общий счёт: 4:12.

Анастасия Потапова (Австрия)/Камилла Рахимова (Узбекистан) – Анна Пушкарёва (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:3, 1:5, 5:2. Общий счёт: 10:10.

Участники турнира разделены на две команды: «Львы» и «Сфинксы». После двух игровых дней счёт 76:72 в пользу «Сфинксов».

«Львов» возглавляет олимпийская чемпионка – 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина. Капитаном «Сфинксов» является обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич.