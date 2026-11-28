24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей форме на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

— Вы ощущаете, что потихоньку сейчас на турнире начали набирать форму?

— Ещё рано говорить про форму, потому что всё равно у меня был отдых две с половиной недели, я только чуть-чуть занимался, скажем честно. Это тоже полезно, ведь в течение года у нас таких моментов бывает очень мало. Обычно за неделю ты теряешь процентов 20-25 своих физических возможностей. Ну, это вопрос каждодневной работы, которая сейчас будет накладываться, и в принципе, ты будешь себя уже начинать чувствовать лучше, – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.