Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился эмоциями после выхода сборной Испании в финал Кубка Дэвиса — 2026. В 1/2 финала турнира испанские теннисисты обыграли Великобританию со счётом 2:0.

«Я очень давно к этому стремился — хотел получить возможность сыграть в финале Кубка Дэвиса. Это будет последний день нашего сезона. Я просто безумно счастлив. Сделаю всё ради Испании, ради своих товарищей по команде, ради всех, кто смотрит нас дома, и тех, кто приехал поддержать нас на трибунах. Завтра нас ждёт очень важный день, и я просто счастлив быть его частью», — приводит слова Алькараса The tennis Gazette.