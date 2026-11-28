Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Дэвиса — 2026, где сборная Испании сыграет с действующими чемпионами турнира Италией.

«Думаю, нас ждёт нечто потрясающее. Мы уже видели, какая атмосфера была во время матчей итальянцев. Это просто безумие. Каждый раз, когда я играл против итальянского теннисиста в Италии, атмосфера была невероятной. Но я также заметил, что на арене много испанских болельщиков.

Поэтому я очень рад такому противостоянию. Болельщики тоже будут соперничать друг с другом — разумеется, в хорошем смысле. Нас ждёт грандиозный день, которым я действительно хочу насладиться. Хочу получать удовольствие и от игры на корте, и от времени на скамейке, когда буду наблюдать за своими товарищами по команде. Посмотрим, но завтра нас ждёт нечто особенное», — приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.