Первая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о причинах улучшения второй подачи и удара слева.

«Всё идёт от тренировок, всё идёт на корте. Чем больше ты повторяешь упражнение, тем лучше. Формула очень простая — как ты тренируешься, такие и будут результаты, и, как я уже повторялась, в течение года всё зависит от твоего физического состояния. Слева у меня хороший удар, но иногда меня беспокоит нога и, соответственно, удар не такой хороший. Подача у меня всегда была хорошей, но бывают моменты, когда схватит. Всё идёт от тренировок, и мы сделали хорошую предсезонку в прошлом году перед американской серией, надеюсь, сейчас мы тоже проведём хорошую подготовку, так как мне нужно было время для отдыха», — приводит слова Рыбакиной sportarena.kz.