28-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о смене российского гражданства на австрийское. Теннисистка выступает под флагом Австрии с сезона-2026.

«Я же не перестала быть русской в душе. Все адекватные люди понимают, почему мне пришлось сменить гражданство — чтоб легче перемещаться и добираться до турниров. Я неоднократно говорила об этом, но это же не меняет меня как человека, мои привычки и то, откуда я родом. Как говорится, девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки — нет», — приводит слова Потаповой ТАСС.

В активе Потаповой по три титула WTA в одиночном и парном разрядах. В этом году она дошла до финала на «пятисотнике» в Линце, до полуфинала «тысячника» в Мадриде, а также до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».