Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграл в теннис с пятью отдыхающими на Мальдивах. В эти дни Даниил проводит на островах отпуск.

Медведеву 30 лет. У Даниила 25 титулов на турнирах под эгидой ATP. По итогам сезона-2026 в активе российского теннисиста четыре титула в одиночном разряде. Россиянин выиграл турниры категории ATP-250 в австралийском Брисбене, китайском Ханчжоу и казахстанской Алма-Ате, а также «пятисотник» в Дубае из ОАЭ. В конце года Даниил дошёл до полуфинала Итогового турнира ATP. После одного из последних матчей сезона он оставил подпись на одной из камер на корте: «Всё ещё не на Мальдивах».