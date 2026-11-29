Киз рассказала, почему считает Эалу одной из претенденток на победу на ТБШ в сезоне-2027

Чемпионка Australian Open — 2025. 19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз считает, что филиппинская теннисистка Александра Эала может войти в число претендентов на победу на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2027.

«Я бы включила в число претендентов Эалу. У неё настолько своеобразный стиль игры, что она способна сбивать соперницам ритм. Думаю, ей удастся успешно противостоять многим теннисисткам, которые делают ставку на мощные удары. В женском теннисе я бы поставила на Александру Эалу», — приводит слова Киз Tennis Head.

В сезоне-2026 21-летняя Эала впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга WTA и стала чемпионкой турнира в Вашингтоне, США.