Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от восхождения на вершину мирового рейтинга WTA.

«Моя команда и я верили, готовились, чтобы стать первой ракеткой мира. Australian Open сложился очень удачно, и мы старались удержать этот момент. К сожалению, были провалы, но это теннис, и ты не можешь целый год играть хорошо. Мы провели хорошую подготовку, я травмировалась, но всё равно сложилось так, что я удачно завершила год, хорошо сыграла американскую серию. Когда я находилась на третьей позиции рейтинга, первое место было близко, и мы верили, что сможем. Рада и благодарна команде.

Это огромное достижение, которым хочется поделиться со страной. Мне кажется, многие этого ждали, верили, и то, что это случилось, — это история. Я этому рада и надеюсь, что теперь многие детишки пойдут по моим стопам и добьются таких же результатов», — приводит слова Рыбакиной Meta-ratings.kz.