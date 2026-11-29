Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски высказался о восстановлении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера после травмы колена.

«Это внешняя часть колена, связанная с илиотибиальным трактом, который проходит по внешней стороне бедра. Когда вы активно двигаетесь, смещаясь вправо и влево, этот илиотибиальный тракт в области колена испытывает значительные нагрузки и напряжение. Если в этом месте появляется дискомфорт или боль, возникает воспаление. А когда в колене появляется воспаление, вы замедляетесь. Вы не можете двигаться с необходимой скоростью. Я надеюсь, что операция решит проблему, но вернуться после этого будет непросто», – приводит слова Руседски Tennis 365.