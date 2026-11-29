Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича на 25-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Были сомнения у некоторых людей, которые говорили, что он вредит своему наследию и должен уйти, и я полностью с этим не согласен. Он заслужил право играть столько, сколько захочет, и если ему это нравится, то это лучшая работа в мире.

Выиграет ли он ещё турнир «Большого шлема»? Я так не думаю. Думаю, это связано с его физическим состоянием. Если бы теннис заключался в том, чтобы стоять неподвижно в углу, не двигаясь, и просто бить по мячу, безусловно, он был бы так же хорош, если не лучше, чем все остальные.

Но такой физический уровень, матчи из пяти сетов в семи встречах, кажется мне чрезмерным для его возраста. Наслаждаемся им, пока он может, по моему мнению, он лучший теннисист-мужчина всех времён. Он не будет играть вечно, поэтому давайте наслаждаться им, пока он продолжает соревноваться», – сказал Хенмэн в интервью Sky Sports.