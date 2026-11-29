Диана Шнайдер высказалась о шансах на победу в номинации «Прорыв года» от WTA

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением, кто одержит победу в номинации «Прорыв года» от WTA. Россиянка входит в число номинанток в данной категории.

– Я не выиграю.

– Почему?

– Кто там номинирован?

– Ты, Костюк, Йович, Эала и Кырстя.

– Я могу сказать, кто точно выиграет.

– Кто?

– Эала.

– Почему?

– Потому что у неё огромная фан-база, вся страна за ней стоит. Я не знаю, как проходит голосование, но на 99% уверена, что эту награду выиграет она (улыбается), – сказала Шнайдер в видео BB Tennis в социальной сети Х.

В сезоне-2026 Шнайдер показала свой наилучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Также она выиграла шестой в карьере титул на «пятисотнике» в Токио.