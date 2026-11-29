Сегодня, 29 ноября, в Санкт-Петербурге продолжится розыгрыш выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, которые состоятся в воскресенье.

Теннис. «Трофеи Северной Пальмиры». Расписание матчей на 29 ноября (время московское):

12:00. Камилла Рахимова (Узбекистан) — Анна Пушкарёва (Россия);

13:30. Анастасия Потапова (Австрия) — Диана Шнайдер (Россия);

15:00. Даниэль Эванс (Великобритания) — Адриан Маннарино (Франция);

16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия).

Участники турнира разделены на две команды: «Львы» и «Сфинксы». Команду «Львов» возглавляет олимпийская чемпионка – 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина. Капитаном «Сфинксов» является обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич.