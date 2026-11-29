Вуков сообщил, что Рыбакина будет играть меньше в 2027 году, несмотря на штрафы

Хорватский тренер Стефано Вуков рассказал, что трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина планирует играть меньше турниров в 2027 году.

«Сейчас она чувствует себя намного лучше. К сожалению, в конце сезона действительно были проблемы со здоровьем, но ничего слишком серьёзного. Они требовали некоторого времени для восстановления. В этом сезоне были очень сложные перелёты, особенно после US Open. Такие обстоятельства могут влиять на любого игрока. Иногда удача оказывается не на твоей стороне, ты подхватываешь какую-то болезнь или вирус. И что с этим делать?

Такое может случиться с каждым. Но календарь просто ужасный. Это то, что мы не можем в полной мере контролировать. Есть вещи, на которые мы способны повлиять, а есть те, за которые приходится расплачиваться серьёзными последствиями, если мы не выполняем обязательства.

Думаю, организаторам мирового тура надо что-то предпринять, улучшить работу в этом направлении. Мы видим, как даже топ-игроки вроде Янника Синнера и Карлоса Алькараса получают травмы и выбывают на длительный срок. Такое случается, ведь расписание в теннисе стало безумным. Но мы делаем то, что должны, и продолжаем идти вперёд.

Мы постараемся – и, вероятно, так и сделаем – играть меньше в