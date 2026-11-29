Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей опубликовала серию фотографий из отпуска со своим женихом бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. На кадрах спортсменка проводит время на пляже, развлекается со своей собакой и демонстрирует помолвочное кольцо.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

«Чувствую себя особенно благодарной», – подписала фото Соболенко.

В сезоне-2026 Соболенко выиграла три титула WTA в одиночном разряде. Она стала победительницей двух «тысячников» в США – в Майами и Индиан-Уэллсе, а также одержала победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене, Австралия. Белоруска отобралась на Итоговый турнир WTA – 2026, однако не смогла выйти из группы, потерпев два поражения в трёх матчах.