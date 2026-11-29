11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об участии в One Point Slam в Санкт-Петербурге.

— Диана, ты приняла участие в турнире одного розыгрыша. Какие у тебя впечатления? Вроде бы на вид это довольно забавный формат, который появился, кажется, на Australian Open.

— Да, мне кажется, его проводили первый раз в Австралии, но я в нём тогда не участвовала, поэтому нечего сказать. Но, мне кажется, это здорово, особенно на выставочных турнирах такое проводить, чтобы публике было интересно. Хотелось бы увидеть, наверное, на корте больше ребятишек, но записались те, кто записались, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.