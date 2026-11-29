11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как относятся к трофеям, которые получает за победу на турнирах WTA.

— За титул в Токио тебе вручили такую красивую пёстренькую тарелку. У тебя вообще очень многие призы были какие-то необычные. Ты какую-то градацию среди них проводишь? Какой тебе больше всего нравится?

— Да, конечно, у меня есть разные. Нам вообще, в принципе, всем теннисистам, очень нравится, когда нам дарят что-нибудь особенное. Не какие-то обычные серебряные тарелки или кубки. То есть нам нравится, когда организаторы действительно задумываются над какой-то идеей турнира, над каким-то красивым трофеем. Просто приятнее, наверное, его получать, потому что ты понимаешь, что они над этим подумали, что как-то там заморочились. Но, конечно, мы все любим свои титулы, потому что всё-таки не все теннисисты могут позволить себе выигрывать турниры каждый год, так что для нас они всегда все особенные, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.