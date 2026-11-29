11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила, как провела сезон-2026 в WTA-туре.

— Как можешь оценить сезон-2026 в целом? Больше позитивно или негативно? Допустим, у тебя в конце года была гонка за попадание в десятку, но ты финишировала 11-й.

— Хороший сезон. Но я всегда говорю, что можно лучше. В целом я довольна своим сезоном, закончила на высшей позиции, заработала титул, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Много плюсов, но понятно, что есть какие-то минусы, недочёты, о которых мы знаем, и над этим нужно работать. Но в целом да, хороший сезон, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.