Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса — Испания или Италия?

С 24 по 29 ноября в Болонье, Италия, проходит финальный раунд Кубка Дэвиса – 2026. Ранее стали известны финалисты текущего розыгрыша – за титул поспорят сборные Италии и Испании.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса – 2026?».

На пути к финалу сборная Италии обыграла Южную Корею (2:1), в полуфинале итальянцы оказались сильнее чешских теннисистов (2:1). В четвертьфинале команда Испании одержала уверенную победу в матчах с Австрией (2:0), в 1/2 финала – с Великобританией (2:0).

Звание действующего победителя Кубка Дэвиса принадлежит сборной Италии. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее испанских теннисистов со счётом 2:0.