11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер призналась, что матч с белоруской Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос» – 2026 был для неё тяжёлым.

— Ближе к концу сезона ты завоевала единственный титул в году — в Токио. Можешь этот турнир вообще назвать лучшим? Или же был ещё какой-то хороший турнир, но там что-то не получилось?

— Ухань получился тоже хорошим. На самом деле очень обидный был турнир, что проиграла [в 1/4 финала] Елене Остапенко. Наверное, где-то уже всё-таки психологически подустала под конец сезона. Не хватило, не смогла как-то себя держать там и свои эмоции под контролем. Наверное, вот этот турнир обидный. Ну и, конечно же, обидный был [полуфинальный] матч с Хвалиньской на «Ролан Гаррос». Но, опять же, там я уже физически устала — всё-таки у меня не было никакого отдыха после [четвертьфинального] матча с Ариной Соболенко. Тот трёхсетовый матч был достаточно тяжёлый, и, чтобы играть против неё, нужно было, конечно, физически на все 100% выложиться, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.