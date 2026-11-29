11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о серьёзном отношении к выставочному турниру «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

— Складывается впечатление, что для некоторых ваших товарищей по команде это всё больше развлечение. Нет ли у вас ощущения, что вы на их фоне слишком серьёзно относитесь к этим матчам? Внутри команды вы обсуждали баланс между шоу и спортивной составляющей?

— Ну, для меня всегда одна цель — победить, показать хороший теннис. Я выхожу на корты и делаю всё возможное, всё от меня зависящее, чтобы помочь команде и в целом не подвести болельщиков и зрителей, которые приходят посмотреть на хороший теннис. А про баланс — не знаю, ничего не обсуждали, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.