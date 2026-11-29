Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о своей эффективности в финалах турниров WTA.

— Твой тренер Саша Бажин отметил, что у тебя получается шесть подряд финалов, в которых шесть подряд побед. Что это за невероятное какое-то чувство финала у тебя? Что особенного в этом матче?

— Опять же, это очень здорово, это крутая статистика. Понятно, что она может в любой момент прерваться, но, опять же, по-моему, Даня Медведев говорил, что всё-таки лучше проиграть в финале или в полуфинале, чем в первом круге, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.