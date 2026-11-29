Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер назвала свои самые запоминающиеся победы в прошедшем сезоне.

— У тебя было за сезон очень много впечатляющих побед над теннисистками десятки. Ты уже упомянула Соболенко, были ещё Пегула, Мухова. Что тебе больше запомнилось? И, может быть, назовёшь какой-то матч, в котором была вроде бы не очень статусная соперница, но ты её переборола?

— Ну, конечно, было очень здорово Пегулу победить в Торонто, всё-таки я до этого ей все четыре раза проиграла. Я в тот момент была очень рада, что мне наконец-таки удалось её обыграть. И, конечно, против Соболенко я тоже как бы не верила, что всё получится. А не из десятки — это когда я Хвалиньску обыграла в Цинциннати. В принципе, конечно, у неё уже тогда был прорыв, и уже все знали её. Но всё равно многие думали, что она будет не очень хорошо играть на хардовых кортах после успеха на грунте. Она очень-очень тяжёлый игрок — с ней действительно нужно физически прямо выкладываться по полной. Поэтому я была там довольна своей игрой, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.