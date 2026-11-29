11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, когда они с тренером Сашей Бажиным начнут подготовку к сезону-2027.

— Вы уже больше года работаете вместе с Сашей Бажиным. И ты отмечала, что вы с ним отрабатываете тактические приёмы. Над чем будете работать в это межсезонье?

— Мы сейчас пока ещё отдыхаем друг от друга, потому что мы провели вместе целый год. Я сейчас больше провожу время с семьёй. Мы будем встречаться буквально через неделю и уже будем обсуждать какие-то конкретные планы, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В сезоне-2026 Шнайдер показала свой наилучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Также она выиграла шестой в карьере титул на «пятисотнике» в Токио. Сейчас Диана принимает участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.