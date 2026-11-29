Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции испытала от того, что её единственным матчем на Итоговом чемпионате WTA — 2026 (куда она попала в роли запасной) стала встреча с Миррой Андреевой.

— Не могу не спросить про матч с Миррой на Итоговом. Ты рассказала, как тебе в последний момент достался этот матч, что ты до самого последнего момента не знала, сыграешь ли. Было ли сожаление, что выпал такой шанс — и надо же: досталась именно Мирра?

— Да нет, не было никакого сожаления. Опять же, я из группы никак не выходила, а там уже никакой роли не играло — кто соперница. Даже думаю, лучше, мне кажется, как раз было с Миррой сыграть, которая стала чемпионкой, чем с кем-то другим, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.