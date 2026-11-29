63-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева высказалась о конфликте пятой ракетки мира американки Джессики Пегулы и чемпионки «Ролан Гаррос» – 2026, второй ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. По мнению Путинцевой, Мирре «немножечко подходит» прозвище «дива».

– А как тур отреагировал на инцидент с Мирой и Джессикой? Обсуждалось ли это внутри?

– Да не, нормально как бы. Ну что, сказала, она её особо не оскорбила. Ну, как бы оскорблений не было. Просто сказала: «Дива». Ну, что это там? Она же её никак там не оскорбила.

– Мира – дива?

– Мирра — она просто очень эмоциональная и очень открытая в таком прямо формате. То есть, мне кажется, ей даже немножечко подходит это прозвище.

– А себя считаешь дивой?

– Нет, я не дива абсолютно.

– А кто?

– Блин, я не знаю, пусть другие скажут, – сказала Путинцева в видео BB Tennis во «ВКонтакте».

Напомним, на одной из тренировок на Итоговом турнире WTA – 2026 американка заявила, что Мирра «ведёт себя как дива».