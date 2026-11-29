11-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер высказалась о дружбе в теннисе, заявив, что она возможна, если игроки способны разделять личные отношения и спортивное соперничество.

— Тяжело ли играть в теннис с друзьями? И вообще есть ли друзья в теннисе?

— Я считаю, что, безусловно, можно найти друзей. Мне кажется, это больше зависит от тебя самого и от того, с кем ты хочешь дружить. Если вы чётко можете различать границы, то вы остаётесь друзьями. Ведь, когда вы выходите на корт, каждый из вас хочет победить. Вы друг друга уважаете, но вы играете на победу, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.